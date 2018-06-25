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В Парке Горького повесили объявление на английском языке. Получился «park bitter»

Meduza
11:39, 25 июня 2018

В московском Парке Горького в ночь с 23 на 24 июня прошел «Московский выпускной» — праздник для выпускников школ и колледжей. Для подготовки к мероприятию территорию парка пришлось оградить. Чтобы москвичи и туристы вошли в положение, на ограду повесили объявления. Вот такие:

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Как можно заметить, авторы объявлений позаботились и об иностранцах — для них текст перевели на английский язык. Но есть одна проблема: Парк Горького, названный так в честь писателя Максима Горького, в переводе превратился в «park bitter» — то есть горький на вкус парк. Как хрен.

Теперь все переделывают первые строчки из песни «Wind of Change» — в оригинале Scorpions пели про непонятный Gorky Park.

Можно предположить, что во всем виноват Google Translate. Но он умеет правильно переводить Парк Горького — если написать фамилию писателя с прописной буквы.

И как Scorpions обходились без Google Translate? 🤔

Scorpions — Wind Of Change
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