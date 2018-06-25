В Парке Горького повесили объявление на английском языке. Получился «park bitter»

В московском Парке Горького в ночь с 23 на 24 июня прошел «Московский выпускной» — праздник для выпускников школ и колледжей. Для подготовки к мероприятию территорию парка пришлось оградить. Чтобы москвичи и туристы вошли в положение, на ограду повесили объявления. Вот такие:

A post shared by Xardas (@xardasimus) on Jun 23, 2018 at 5:06am PDT

Как можно заметить, авторы объявлений позаботились и об иностранцах — для них текст перевели на английский язык. Но есть одна проблема: Парк Горького, названный так в честь писателя Максима Горького, в переводе превратился в «park bitter» — то есть горький на вкус парк. Как хрен.

Теперь все переделывают первые строчки из песни «Wind of Change» — в оригинале Scorpions пели про непонятный Gorky Park.

I follow the Moskva

Down to Bitter Park

Listening to the wind of change https://t.co/MMaqmQJX35 — Keiga (@keigasan) June 25, 2018

I follow the Moskva

Down to bitter park

Listenin' to the wind of change — ◄She Vasya► (@basileska) June 25, 2018

Эх сейчас бы сесть в парке Bitter у реки и почитать стихи Cannon — Total Russian (@Total_russian) June 25, 2018

Можно предположить, что во всем виноват Google Translate. Но он умеет правильно переводить Парк Горького — если написать фамилию писателя с прописной буквы.

И как Scorpions обходились без Google Translate? 🤔