Судья в Уфе перед заседанием обвела свой стол полоской соли

Судья Ленинского районного суда Уфы Наиля Идиатова рассыпала соль по залу судебных заседаний, а свой стол обвела полоской соли. Как сообщает местное издание Proufu.ru, это произошло перед заседанием, на котором должны были рассматривать дело о загрязнении в городе питьевой воды.

«Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: „Что вокруг меня насыпали?“. Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: „Я в суд пришла или к шаману?“ — снова молчит», — рассказала правозащитница Альмира Жукова.

Когда истцы начали фотографировать зал заседаний, судебные приставы стали отнимать у них телефоны.

Рамиля Саитова

Жукова пообещала ходатайствовать о психиатрической экспертизе судьи Идиатовой.

Издание Proufu.ru обратилось за комментарием к главному врачу Республиканского клинического психотерапевтического центра Ильгизу Тимербулатову.

«Может, стресс повлиял на нее какой-то. Народ у нас суеверный, такие ритуалы нередки, — сказал врач. — С ума могут сойти и дворники, и руководители предприятий. Никто не застрахован от такого».