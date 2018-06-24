На чемпионате мира по футболу сборная Германии обыграла Швецию, забив победный гол на последней минуте матча. При этом в концовке встречи немцы остались в меньшинстве. Лучше всех матч описал английский нападающий Гари Линекер, который после окончания карьеры игрока стал футбольным комментатором.

«Футбол — простая игра. 22 человека катают мяч 82 минуты и у немцев удаляют одного игрока, так что 21 человек катает мяч 13 минут и в конце немцы как-то, мать их, выигрывают», — написал Линекер в твиттере.

Эта фраза — отсылка к знаменитому высказыванию Гари Линекера о сути футбола: «Футбол — простая игра. 22 человека катают мяч 90 минут и в конце немцы всегда выигрывают».

Сборная Германии 23 июня обыграла Швецию со счетом 2:1. Шведы открыли счет в первом тайме, в начале второго немцы забили ответный мяч. На 82-й минуте встречи защитник немецкой команды Джером Боатенг был удален, получив вторую желтую карточку. Арбитр добавил к основному времени матча пять минут. На последней из них полузащитник сборной Германии Тони Кроос забил победный гол.