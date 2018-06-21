«То самое завтра, о котором я что-то слышал вчера». Рома Зверь с песней Майка из фильма «Лето»: премьера на «Медузе»!
22 июня выходит мини-альбом «Звери в зоопарке», в котором собраны песни Майка Науменко из фильма Кирилла Серебренникова «Лето» в исполнении группы «Звери». Возможно, лучший трек на этой пластинке — композиция «6 утра». В фильме она сопровождает момент, когда Майк (которого сыграл Рома Зверь), накануне отпустивший жену Наталью на романтическую прогулку с Виктором Цоем, возвращается домой на рассвете. За саундтрек к картине музыканты «Зверей» Рома Зверь и Герман Осипов получили специальный приз французских кинокритиков, ежегодно вручаемый в рамках Каннского фестиваля. «Медуза» представляет премьеру песни с комментарием Ромы Зверя, который дал нам большое интервью о работе над фильмом.
Рома Зверь
фронтмен группы «Звери», исполнитель роли Майка Науменко в фильме «Лето»
Когда мы начали работать над общим звуком, некоторые песни добавлялись даже по ходу действия. Так добавилась песня «6 утра», которой изначально не было. Когда Кирилл уже смонтировал эту сцену, в которой Майк приходит под утро домой, ложится, и меняется свет, камера переходит с Натальи на Майка, ползет дальше, снимает рассвет — это же один кадр все. Непонятно было, что туда поставить. В тишине это было как-то глупо, озвучивать это все какой-то атмосферной гитарой тоже не хотелось. И я стал подбирать что-то из «Зоопарка». «6 утра» отлично подошла, там та же тема, такие слова, которые были как будто специально для этой сцены написаны, — прям легло. Фантастика, как так вышло.
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Фото в анонсе: Hype Film / Sony Pictures
Фото в анонсе: Hype Film / Sony Pictures