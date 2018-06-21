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шапито

Россиянин предсказал, что Россия выиграет в первых двух матчах ЧМ, а сам он попадет в «Шапито». Все сбылось

Meduza
12:37, 21 июня 2018

Кировский музыкант и радиоведущий Игорь Данилов написал 13 июня шуточный твит про чемпионат мира по футболу. По мнению Данилова, человек, который может представить себе победы сборной России в первых трех матчах чемпионата, — «яркая и неординарная личность».

А потом его пророчества начали сбываться. Россия действительно выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0.

А затем забила три мяча в ворота сборной Египта, пропустив только один.

Пользователи твиттера решили не ждать результатов матча Россия — Уругвай и начали обращаться к Данилову за новыми пророчествами.

Он старается помочь, чем может.

Про предсказания Данилова написал Sports.ru, после чего он предрек свое попадание в «Шапито». Так и вышло!

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