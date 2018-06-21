Россиянин предсказал, что Россия выиграет в первых двух матчах ЧМ, а сам он попадет в «Шапито». Все сбылось
Кировский музыкант и радиоведущий Игорь Данилов написал 13 июня шуточный твит про чемпионат мира по футболу. По мнению Данилова, человек, который может представить себе победы сборной России в первых трех матчах чемпионата, — «яркая и неординарная личность».
А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!— Jin Dagon (@jin_dagon) June 13, 2018
А потом его пророчества начали сбываться. Россия действительно выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Ахахаха, на яркую личность я уже напрогнозировал.— Jin Dagon (@jin_dagon) June 14, 2018
А затем забила три мяча в ворота сборной Египта, пропустив только один.
Ахахаха, теперь и на неординарную!— Jin Dagon (@jin_dagon) June 19, 2018
Пользователи твиттера решили не ждать результатов матча Россия — Уругвай и начали обращаться к Данилову за новыми пророчествами.
У меня когда-нибудь появится девушка?— For Your Eyes Only (@my_useless_life) June 21, 2018
что там по курсу биткойна к концу года ?😁— Захар (@ki11me) June 21, 2018
Он старается помочь, чем может.
После будет выжженная земля.— Jin Dagon (@jin_dagon) June 20, 2018
в черчесовские. Шашлыкам быть!— Jin Dagon (@jin_dagon) June 20, 2018
Про предсказания Данилова написал Sports.ru, после чего он предрек свое попадание в «Шапито». Так и вышло!
Пророчу попадание в "Шапито" Медузы. Только качественная журналистика, только хардкор!— Jin Dagon (@jin_dagon) June 21, 2018
«Скажи, кто будет после Путина». Парень предсказал точный счет на матчи сборной и стал знаменитым https://t.co/i9qkm3TsUh
Марти, но Док же просил не брать альманах в прошлое!!)) pic.twitter.com/p2nuTQPFFm— РТатьяна (@TatonikaRom) June 21, 2018
June 21, 2018