Сборная Англии по футболу отметила победу над Тунисом. Устроив гонки на надувных единорогах!
Футболисты сборной Англии по футболу отпраздновали победу над сборной Туниса, устроив в бассейне на своей базе в Репино гонку на надувных единорогах.
В гонке участвовали вратарь сборной Джордан Пикфорд, а также полевые игроки — Джесси Лингард, Киран Триппьер и Гарри Магуайр, сделавший в матче с Тунисом голевую передачу. Лингард в твиттере рассказал, что у спортсменов был «день восстановления».
Матч против Туниса проходил в Волгограде 18 июня, английская сборная победила со счетом 2:1. На базу Репино в Санкт-Петербурге английские футболисты вернулись только в шесть часов утра 19 июня. Как пишет Daily Mail, тем, кто выходил на поле, позволили отдохнуть первую половину следующего дня, а остальные тренировались с самого утра. Футболисты не только плавали в бассейне, но и играли в баскетбол.
Следующий матч сборной Англии состоится 24 июня. Команда сыграет против сборной Панамы.