Как быстро оформить каскоПартнерский материал
шапито

Пол Маккартни выпустил две новые песни. Послушайте их прямо сейчас

Meduza
16:22, 20 июня 2018

Пол Маккартни выпустил 20 июня две новые песни — «Come On To Me» и «I Donʼt Know». На ютьюбе оба трека вышли в формате Lyric Video, когда песню сопровождает анимированный видеоряд с ее текстом.

Пол Маккартни «Come On To Me»
PAUL McCARTNEY
Пол Маккартни «I Donʼt Know»
PaulMcCartneyVEVO

Маккартни также объявил, что 7 сентября 2018 года выйдет его новый альбом, в который войдут эти песни. Альбом называется «Egypt Station» в честь картины, написанной музыкантом.

Предыдущий студийный альбом Пола Маккартни «New» вышел в 2013 году.
Маккартни — один из основателей группы The Beatles и один из самых успешных рок-музыкантов в истории.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Спикер петербургского парламента объяснил повышение пенсионного возраста войной и абортами. Цитата

Сборник

Наши партнерские материалы