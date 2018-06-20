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Пол Маккартни выпустил две новые песни. Послушайте их прямо сейчас
Пол Маккартни выпустил 20 июня две новые песни — «Come On To Me» и «I Donʼt Know». На ютьюбе оба трека вышли в формате Lyric Video, когда песню сопровождает анимированный видеоряд с ее текстом.
Маккартни также объявил, что 7 сентября 2018 года выйдет его новый альбом, в который войдут эти песни. Альбом называется «Egypt Station» в честь картины, написанной музыкантом.
Предыдущий студийный альбом Пола Маккартни «New» вышел в 2013 году.
Маккартни — один из основателей группы The Beatles и один из самых успешных рок-музыкантов в истории.