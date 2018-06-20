Пол Маккартни выпустил две новые песни. Послушайте их прямо сейчас

Пол Маккартни выпустил 20 июня две новые песни — «Come On To Me» и «I Donʼt Know». На ютьюбе оба трека вышли в формате Lyric Video, когда песню сопровождает анимированный видеоряд с ее текстом.

Пол Маккартни «Come On To Me» PAUL McCARTNEY

Пол Маккартни «I Donʼt Know» PaulMcCartneyVEVO

Маккартни также объявил, что 7 сентября 2018 года выйдет его новый альбом, в который войдут эти песни. Альбом называется «Egypt Station» в честь картины, написанной музыкантом.