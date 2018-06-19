шапито
3:1!!! Артем Дзюба забил египтянам — и передал привет Черчесову
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба забил третий гол в ворота сборной Египта в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит 19 июня в Санкт-Петербурге.
И знаете, как он отпраздновал гол? Отдав честь!
(Обратите внимание, что Дзюба положил левую руку на макушку — российские военнослужащие не могут выполнять воинское приветствие с непокрытой головой).
Победный жест Дзюбы — это ответ на жест тренера сборной России Станислава Черчесова в матче против сборной Саудовской Аравии. Тогда Дзюба также забил третий гол в ворота соперника и побежал праздновать к Черчесову.
На момент написания заметки шла середина второго тайма матча Россия — Египет. Счет 3:1.