Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба забил третий гол в ворота сборной Египта в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит 19 июня в Санкт-Петербурге.

И знаете, как он отпраздновал гол? Отдав честь!

Dave Shopland / BPI / Rex / Vida Press

(Обратите внимание, что Дзюба положил левую руку на макушку — российские военнослужащие не могут выполнять воинское приветствие с непокрытой головой).

Победный жест Дзюбы — это ответ на жест тренера сборной России Станислава Черчесова в матче против сборной Саудовской Аравии. Тогда Дзюба также забил третий гол в ворота соперника и побежал праздновать к Черчесову.

Matthias Schrader / AP / Scanpix / LETA

На момент написания заметки шла середина второго тайма матча Россия — Египет. Счет 3:1.