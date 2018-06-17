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Марадона извинился за курение сигары на стадионе «Спартак»

Meduza
10:55, 17 июня 2018

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона принес извинения за курение на спортивном мероприятии.

Вечером 16 июня он был замечен с сигарой на стадионе «Спартак» в Москве во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии. Между тем, правила ФИФА запрещают курение на футбольных матчах. Соответствующее предупреждение транслировалось на табло стадиона «Спартак» во время игры.

Carl Recine

На своей странице в инстаграме Марадона пояснил, что не был в курсе запрета на курение на стадионах. «Сегодня был сложный день для аргентинцев, наш дебютный матч на ЧМ был очень напряженным. Каждый проявляет чувства по-своему. Я, честно, не знал, что на стадионах запрещено курить. Я приношу всем свои извинения», — заявил бывший футболист.

Кроме того, Марадоне пришлось объясняться за жест, показанный на матче в адрес южнокорейских болельщиков. Как написала в твиттере журналистка «Би-би-си» Джеки Оатли, во время матча Марадона улыбнулся и послал воздушный поцелуй приветствовавшим его болельщикам из Южной Кореи, а затем «растянул уголки глаз в явно расистском жесте». «Все, кто это видел, были ошеломлены», — заявила журналистка.

На это аргентинец заметил, что всего лишь хотел продемонстрировать в ответ азиатским болельщикам, как ему приятно, что они тоже болеют за его национальную сборную.

Сборная Аргентины в своем стартовом матче на чемпионате мира по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Исландии. По ходу матча лидер аргентинцев Лионель Месси не смог реализовать пенальти в ворота Ханнеса Халльдоурссона. 

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