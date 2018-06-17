70-летний болельщик, приехавший в Москву на тракторе из Германии, получил билет на ЧМ-2018

Власти Москвы вручили билет на матч ЧМ-2018 между сборными Германии и Мексики 70-летнему немецкому болельщику Губерту Вирту, который приехал в Москву на собственном тракторе, сообщает ТАСС.

Чтобы добраться до российской столицы, любитель футбола преодолел более двух с половиной тысяч километров из немецкого Форхгайма. Сколько дней занял его маршрут, не уточняется.

Трактор, на котором приехал Вирт, был выпущен в 1936 году. Транспортное средство оснащено прицепом, внутри которого оборудовано временное жилище с кроватью. В пути немецкого болельщика сопровождал пес по кличке Хекс.

Губерт Вирт заявил журналистам, что остался доволен качеством российских дорог, и даже сравнил их с немецкими. По его словам, за время пути его пять раз останавливали полицейские, но лишь для того чтобы сфотографироваться.