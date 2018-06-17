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70-летний болельщик, приехавший в Москву на тракторе из Германии, получил билет на ЧМ-2018

ТАСС
14:51, 17 июня 2018
Надежный источник

Власти Москвы вручили билет на матч ЧМ-2018 между сборными Германии и Мексики 70-летнему немецкому болельщику Губерту Вирту, который приехал в Москву на собственном тракторе, сообщает ТАСС.

Чтобы добраться до российской столицы, любитель футбола преодолел более двух с половиной тысяч километров из немецкого Форхгайма. Сколько дней занял его маршрут, не уточняется.

Опубликовано Московское парковочное пространство 13 июня 2018 г.
Опубликовано Московское парковочное пространство 13 июня 2018 г.

Трактор, на котором приехал Вирт, был выпущен в 1936 году. Транспортное средство оснащено прицепом, внутри которого оборудовано временное жилище с кроватью. В пути немецкого болельщика сопровождал пес по кличке Хекс.

Губерт Вирт заявил журналистам, что остался доволен качеством российских дорог, и даже сравнил их с немецкими. По его словам, за время пути его пять раз останавливали полицейские, но лишь для того чтобы сфотографироваться.

Матч группового этапа между Германией и Мексикой пройдет 17 июня на стадионе «Лужники».

ЧМ-2018

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