«Хорошо горят». Президент Чехии публично сжег гигантские красные трусы

Президент Чехии Милош Земан 14 июня пригласил журналистов на брифинг в сад возле своей резиденции в крепости Пражский град. Тему встречи представителям СМИ не объявили. На брифинге выяснилось, что президент решил сжечь перед журналистами гигантские красные трусы. В этом ему помогали пожарные.

«Время нижнего белья в политике закончено. Политику следует проводить на основе обмена серьезными аргументами, а не на основе нижнего белья», — объявил президент Чехии. Глядя на трусы в огне, он добавил: «Хорошо горят».

Милош Земан сжигает красные трусы на встрече с журналистами POLITIKA 24

Земан заявил, что администрация президента за одну крону купила эти трусы у комитета по управлению государственным имуществом, где они хранились после акции чешской арт-группы Ztohoven.

В сентябре 2015 года члены Ztohoven, переодевшись трубочистами, сняли с крыши Пражского града флаг президента и заменили его красными трусами, назвав их знаменем «человека, который ничего не стыдится». Так они выразили протест против политики Земана, в частности, его поддержки властей Китая. Снятый флаг участники Ztohoven так и не вернули, объявив, что разорвали его на множество кусков и отправили жителям Чехии.

Земан назвал эту акцию осквернением президентского флага и Пражского града. Троих художников из Ztohoven обвинили в краже, хулиганстве и порче имущества и приговорили к условному сроку и штрафу.

Поправка. Первоначально в тексте говорилось, что участники Ztohoven сняли с крыши Пражского града национальный флаг. На самом деле это был флаг президента Чехии. Приносим своим извинения.