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В Калининграде опору ЛЭП сделали в форме волка Забиваки. Она светится в темноте!

ТАСС
13:30, 14 июня 2018
Надежный источник

В Калининграде к старту чемпионата мира по футболу установили опору линии электропередачи в форме талисмана турнира — волка Забиваки.

Высота сооружения составляет 37 метров, а его вес — 64 тонны. Забивака собран по принципу конструктора: он состоит из двух тысяч мелких деталей и 3,5 тысяч болтов и гаек.

Забивака светится в ночное время — для этого внутри футбольного мяча, по которому бьет волк, расположена трансформаторная подстанция, к которой подключено световое оборудование.

Опора ЛЭП в форме талисмана Чемпионата мира по футболу 2018 — волка Забиваки. Калининград.
Фотографии и видеосъемка в Калининграде
Конструкция стала четвертой стилизованной ЛЭП в России. В Сочи перед Олимпиадой были установлены опоры в виде лыжников и снежного барса, который был талисманом Зимних Игр.
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