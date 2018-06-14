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В Калининграде опору ЛЭП сделали в форме волка Забиваки. Она светится в темноте!
В Калининграде к старту чемпионата мира по футболу установили опору линии электропередачи в форме талисмана турнира — волка Забиваки.
Высота сооружения составляет 37 метров, а его вес — 64 тонны. Забивака собран по принципу конструктора: он состоит из двух тысяч мелких деталей и 3,5 тысяч болтов и гаек.
Забивака светится в ночное время — для этого внутри футбольного мяча, по которому бьет волк, расположена трансформаторная подстанция, к которой подключено световое оборудование.
Конструкция стала четвертой стилизованной ЛЭП в России. В Сочи перед Олимпиадой были установлены опоры в виде лыжников и снежного барса, который был талисманом Зимних Игр.