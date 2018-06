Два лидера. Одна судьба Встречу Трампа и Ким Чен Ына превратили в трейлер фейкового фильма. Президент США им очень доволен

12 июня на саммите США и КНДР в Сингапуре журналистам продемонстрировали четырехминутный видеоролик, посвященный первой в истории встрече глав этих двух государств. Видео, стилизованное под трейлер несуществующего кинофильма, подготовил Совет по национальной безопасности США — чтобы Дональд Трамп смог наглядно продемонстрировать Ким Чен Ыну выгоды от полного ядерного разоружения КНДР. После этого ролик выложили на странице Белого дома в фейсбуке, где он собрал более трех миллионов просмотров.

Трейлер под названием «История одной возможности» открывается титром несуществующей студии Destiny Pictures. Видеоряд состоит из кинохроники, перемежающейся фотографиями глав США и КНДР. Закадровый голос, как и положено в голливудских трейлерах, сообщает, что из семи миллиардов человек на Земле лишь немногие способны изменить ход истории.

«Новая история. Новое начало. Два лидера. Одна судьба, — зачитывает диктор отдельные фразы. — Могут быть только два результата. Один — вернуться назад. Второй — двигаться вперед. Новый мир может начаться сегодня».

В конце называют имена двух главных героев вымышленного фильма — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. После этого на экране появляется финальный слоган «Будущее ждет, чтобы мы его написали».

Сам Трамп заявил, что очень доволен этим роликом. По его словам, он показал видео Ким Чен Ыну на айпаде ближе к концу их встречи, и тому оно тоже понравилось.

Американские СМИ не остались в стороне и высмеяли как само видео, так и подход администрации Трампа к решению внешнеполитических проблем с помощью фейковых трейлеров.

Так, журнал The New Yorker назвал ролик пропагандой и «сенсационным идиотизмом». «Все в этом фильме, его грандиозность, безвкусность, хаотичная логика, беспорядочная идиотичность, говорит о том, что его автор — сам Трамп», — предположил журналист издания Трой Паттерсон.

Газета The Washington Post написала материал о саммите в формате рецензии на фильм под названием «Очень специальная связь». Журналист Рик Ноак сравнивает встречу глав США и КНДР с триллером и черной комедией, еще и с неправдоподобно и чрезмерно счастливым концом. «Трамп и Ким обещают уменьшить напряженность, но финал картины все равно остается открытым, предлагая много пространства для съемок сиквела этого блокбастера», — пишет обозреватель издания.

Газета The New York Times пошла еще дальше и выпустила ответный, «улучшенный» трейлер — каким, по мнению издания, он должен был быть на самом деле. В своем ролике журналисты возмущаются, что Трамп пытается противостоять ядерной угрозе «эпической нарезкой из стоковых видео». Газета отмечает, что США уже пошли на многие уступки северокорейскому режиму — в то время, как Ким Чен Ын в реальности еще ничего не сделал взамен. «Многие люди говорят, что эта встреча может быть заявкой на Нобелевскую премию мира. The New York Times говорит: „Вот дерьмо, невозможно поверить, что это реально произошло!“» — сообщается в трейлере.

Впрочем, президент США не обратил внимания на критику СМИ. Вернувшись из Сингапура домой, он написал в твиттере: «Северная Корея больше не является главной и самой опасной проблемой Америки. Спите спокойно сегодня!»