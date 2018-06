Первый трейлер игры Just Cause 4: Рико въезжает в торнадо

На игровой конференции E3 анонсировали игру Just Cause 4 — продолжение серии экшенов от третьего лица про агента ЦРУ Рико Родригеса, который устраивает революции и сеет хаос. Как и прежде, главный герой вооружен не только винтовками и ракетницами, но и крюком на веревке, с помощью которого может притягивать предметы и забираться на здания.

В трейлере Just Cause 4 несколько раз показан новый игровой элемент — смерч, надвигающийся на город и уничтожающий самолеты. В конце на торнадо едет сам Рико.

Just Cause 4. Трейлер Just Cause

Just Cause 4 выйдет 4 декабря на PlayStation 4, Xbox One и PC.