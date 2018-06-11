Bethesda показала мобильную The Elder Scrolls: Blades. И анонсировала продолжение Skyrim!

Издательство Bethesda анонсировало две новые игры в мире The Elder Scrolls (в эту серию входят, например, Morrowind и Skyrim). Одна из них — The Elder Scrolls: Blades — выйдет на телефонах, консолях, компьютерах и для очков виртуальной реальности осенью 2018 года.

Как рассказал на конференции E3 директор Bethesda Тодд Говард, на мобильных устройствах в Blades можно будет играть как в горизонтальном, так и в вертикальном режимах. Игрок сможет перемещаться по миру, управляя виртуальными джойстиками или просто нажимая на точку, в которую он хочет перейти. В игре предусмотрено три режима: «арена» с онлайн-боями, «бездна», в которой нужно пройти как можно больше подземелий, и «город» — основной режим, в котором игроку нужно проходить квесты и отстраивать свой город.

The Elder Scrolls Blades. Трейлер IGN

Также Bethesda показала тизер игры The Elder Scrolls VI — продолжения основной серии игр в мире TES. Игра находится в разработке, о ней ничего неизвестно.