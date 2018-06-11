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Артем путешествует по постапокалиптической России: вышел трейлер «Metro Exodus»

Meduza
08:39, 11 июня 2018

На игровой конференции E3 в Лос-Анджелесе представили первый геймплейный трейлер игры Metro Exodus украинской студии 4A Games. Новая игра, как и две ее предшественницы, основана на мире фантастических романов Дмитрия Глуховского.

В Metro Exodus главный герой Артем отправится в путешествие по России, пережившей ядерную войну — в трейлере показаны события на берегу Волги.

Metro Exodus. Официальный трейлер
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Metro Exodus. Дублированный трейлер
iVideos

Metro: Exodus выйдет в феврале 2019 года. Игра будет доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.

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