Артем путешествует по постапокалиптической России: вышел трейлер «Metro Exodus»

На игровой конференции E3 в Лос-Анджелесе представили первый геймплейный трейлер игры Metro Exodus украинской студии 4A Games. Новая игра, как и две ее предшественницы, основана на мире фантастических романов Дмитрия Глуховского.

В Metro Exodus главный герой Артем отправится в путешествие по России, пережившей ядерную войну — в трейлере показаны события на берегу Волги.

Metro Exodus. Официальный трейлер metrovideogame

Metro Exodus. Дублированный трейлер iVideos

Metro: Exodus выйдет в феврале 2019 года. Игра будет доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.