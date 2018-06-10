шапито

В Грузии на свалку выбросили сотни куриных яиц. Но из них вылупились цыплята!

Netgazeti
14:47, 10 июня 2018
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В городе Марнеули на востоке Грузии птицефабрика выбросила на свалку несколько тысяч яиц, посчитав их испорченными. На свалке яйца остались лежать на камнях при теплой температуре — в таких условиях, как если бы их высиживала курица. И через несколько дней из яиц одновременно вылупились сотни цыплят! Их забрали к себе домой местные жители.

Из выброшенных на свалку яиц вылупились сотни цыплят

В Грузии на свалку выбросили сотни куриных яиц. Но из них вылупились цыплята!

Опубликовано Meduza 10 июня 2018 г.
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