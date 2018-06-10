«Доешь свой обед или никакого мороженого!» Фотография с саммита G7 оказалась идеальной для фотожаб
В Канаде 9 июня завершился саммит лидеров G7. В официальном инстаграме канцлера Германии Ангелы Меркель вечером в субботу была выложена фотография с саммита: на ней президент США Дональд Трамп сидит, скрестив руки на груди, рядом со своим советником Джоном Болтоном, а напротив него стоит Меркель и другие лидеры стран «семерки». Над фотографией сразу же принялись шутить пользователи интернета.
Некоторые обратили особое внимание на выражение лица Трампа и остальных присутствующих.
G7 summit in 2 pics #G7Canada #TrumpG7 #G7 pic.twitter.com/TX3BXFVZlS— Martin (@martin_stihle) June 10, 2018
I just cannot get over Shinzo Abe standing up in support of the Donald. Damn I love this picture from r/The_Donald
Некоторые вспомнили, что нечто похожее уже было в «Симпсонах».
Ho Lee Fuk someone just posted this in another sub! Know that Kek is with us today!!! FOR PEACE!!! from r/The_Donald
Find the differences #G7Summit #G7 #TrumpIsAMoron #TrumpG7 #G72018 pic.twitter.com/FYRJz6nafi— Jaime Ruiz ❄️️ (@JaimeRRocketSci) June 10, 2018
А некоторые — просто начали делать фотожабы на самые разнообразные темы.
‘Finish your Din Dins or no Ice Cream’ @realDonaldTrump #TrumpKim #TrumpG7 🤣🤣 pic.twitter.com/E2ZrJ6ACxz— KC (@kcshowcork) June 10, 2018
Not mine, but passing it on!#TrumpRussia #TrumpG7 #TrumpLoser #TrumpLiar #LockHimUp #TrumpWaaa pic.twitter.com/ngP9tuRixc— Zuul (@zuuliebullie) June 10, 2018
TRUMP taking care of his friends#G7Summit #Merkel #Macron #canada #TrumpG7 #Allies pic.twitter.com/REIlgFvffi— Tapanisuniverse (@Tapanisuniverse) June 10, 2018
The last Covfefe. 😁😂#Trump #G7 #TrumpKimSummit #TrumpKim #covfefe pic.twitter.com/OhZztddQEp— Leah Jacob (@LeeahJacob) June 10, 2018