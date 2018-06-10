шапито

«Доешь свой обед или никакого мороженого!» Фотография с саммита G7 оказалась идеальной для фотожаб

Meduza
16:14, 10 июня 2018
Оригинальное фото
Jesco Denzel / Reuters / Scanpix / LETA

В Канаде 9 июня завершился саммит лидеров G7. В официальном инстаграме канцлера Германии Ангелы Меркель вечером в субботу была выложена фотография с саммита: на ней президент США Дональд Трамп сидит, скрестив руки на груди, рядом со своим советником Джоном Болтоном, а напротив него стоит Меркель и другие лидеры стран «семерки». Над фотографией сразу же принялись шутить пользователи интернета.

Некоторые обратили особое внимание на выражение лица Трампа и остальных присутствующих.

I just cannot get over Shinzo Abe standing up in support of the Donald. Damn I love this picture from r/The_Donald
Шиндзо Абе: «леди, слушайте босса!»

Некоторые вспомнили, что нечто похожее уже было в «Симпсонах».

Ho Lee Fuk someone just posted this in another sub! Know that Kek is with us today!!! FOR PEACE!!! from r/The_Donald

А некоторые — просто начали делать фотожабы на самые разнообразные темы.

Доешь свой обед или никакого мороженого!
«Трамп заботится о своих друзьях»
CHANGE MY MIND from r/The_Donald
America last vs America first from r/The_Donald
Found on Twitter. I think we may get a lot of use out of this G7 picture. from r/The_Donald
That Merkel G7 photo was edited. I found the original RAW. from r/The_Donald
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