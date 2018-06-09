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Вышел трейлер «Человека на Луне». Нила Армстронга сыграл Райан Гослинг

Meduza
10:59, 9 июня 2018

Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Человек на Луне» режиссера Дэмьена Шазелла. Биографическая драма основана на книге Джеймса Р. Хансена «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга».

Астронавта Нила Армстронга, первым ступившего на Луну, сыграл Райан Гослинг. Роль первой жены Армстронга Дженет Шерон исполнила актриса Клэр Фой, а Базза Олдрина, второго человека на Луне, — Кори Столл.

Universal Pictures

«Человек на Луне» выйдет в прокат в России в ноябре 2018 года.

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