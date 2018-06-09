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Вышел трейлер «Человека на Луне». Нила Армстронга сыграл Райан Гослинг
Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Человек на Луне» режиссера Дэмьена Шазелла. Биографическая драма основана на книге Джеймса Р. Хансена «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга».
Астронавта Нила Армстронга, первым ступившего на Луну, сыграл Райан Гослинг. Роль первой жены Армстронга Дженет Шерон исполнила актриса Клэр Фой, а Базза Олдрина, второго человека на Луне, — Кори Столл.
«Человек на Луне» выйдет в прокат в России в ноябре 2018 года.