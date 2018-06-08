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Вышел трейлер «Хэллоуина» — продолжения самой первой части 1978 года. С Джейми Ли Кертис!

Meduza
15:12, 8 июня 2018

Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Хэллоуин» — прямого продолжения первой части кинофраншизы, вышедшей в 1978 году. Продюсером картины выступил режиссер первого «Хэллоуина» Джон Карпентер.

События в новом фильме разворачиваются через 40 лет после того, как маньяк в маске Майкл Майерс устроил резню в городе Хэддонфилд, штат Иллинойс, в ночь на Хэллоуин. Он снова устраивает охоту на свою сестру Лори Строуд — но теперь она готова к встрече.

«Хэллоуин». Официальный трейлер
Universal Pictures UK

Роль Лори Строуд исполнила Джейми Ли Кертис — актриса сыграла сестру Майерса и в оригинальном «Хэллоуине». Майкла Майерса сыграли два актера: Ник Касл и Джеймс Джуд Кортни.

Фильм выйдет в прокат в октябре 2018 года.

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