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Киану Ривз и березы: вышел трейлер фильма «Сибирь»

Meduza
11:49, 8 июня 2018

Вышел первый трейлер фильма «Сибирь» режиссера Мэттью М. Росса. Главную роль в картине исполнил Киану Ривз.

По сюжету, герой Ривза Лукас Хилл — торговец драгоценными камнями — едет в Россию, чтобы продать голубые бриллианты. Но партнер Хилла пропадает без вести (а с ним и бриллианты), и главный герой отправляется искать его в глубь Сибири.

Saban Films

Для съемок в «Сибири» Киану Ривз в мае 2017 года приезжал в Санкт-Петербург. Сцены в «сибирской деревне» снимались в Канаде.

В США фильм выйдет в прокат в июле 2018 года.

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