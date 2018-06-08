Киану Ривз и березы: вышел трейлер фильма «Сибирь»

Вышел первый трейлер фильма «Сибирь» режиссера Мэттью М. Росса. Главную роль в картине исполнил Киану Ривз.

По сюжету, герой Ривза Лукас Хилл — торговец драгоценными камнями — едет в Россию, чтобы продать голубые бриллианты. Но партнер Хилла пропадает без вести (а с ним и бриллианты), и главный герой отправляется искать его в глубь Сибири.

Saban Films

Для съемок в «Сибири» Киану Ривз в мае 2017 года приезжал в Санкт-Петербург. Сцены в «сибирской деревне» снимались в Канаде.

В США фильм выйдет в прокат в июле 2018 года.