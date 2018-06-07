Студия Sony Pictures опубликовала первый трейлер триллера Феде Альвареса «Девушка, которая застряла в паутине» — экранизации одноименной книги шведского писателя Давида Лагеркранца. Роман Лагеркранца, вышедший в 2015 году, продолжил трилогию писателя Стига Ларссона о Лисбет Саландер «Миллениум». Этот фильм — продолжение «Девушки с татуировкой дракона» Дэвида Финчера.

«Девушка, которая застряла в паутине» рассказывает про хакера Лисбет Саландер (Клер Фой), которая выслеживает мужчин, обижающих женщин. Как говорится в официальном описании фильма, Саландер и журналист Микаэль Блумквист (Сверрир Гуднасон) «оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников».

THE GIRL IN THE SPIDERʼS WEB — International Teaser Trailer Sony Pictures Entertainment

Фильм выйдет в прокат в ноябре 2018 года.