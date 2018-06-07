шапито

Вышел первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине» — продолжения «Девушки с татуировкой дракона»

Meduza
14:27, 7 июня 2018

Студия Sony Pictures опубликовала первый трейлер триллера Феде Альвареса «Девушка, которая застряла в паутине» — экранизации одноименной книги шведского писателя Давида Лагеркранца. Роман Лагеркранца, вышедший в 2015 году, продолжил трилогию писателя Стига Ларссона о Лисбет Саландер «Миллениум». Этот фильм — продолжение «Девушки с татуировкой дракона» Дэвида Финчера.

«Девушка, которая застряла в паутине» рассказывает про хакера Лисбет Саландер (Клер Фой), которая выслеживает мужчин, обижающих женщин. Как говорится в официальном описании фильма, Саландер и журналист Микаэль Блумквист (Сверрир Гуднасон) «оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников».

THE GIRL IN THE SPIDERʼS WEB — International Teaser Trailer
Sony Pictures Entertainment

Фильм выйдет в прокат в ноябре 2018 года.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Долгий путь домой. Как живут в Германии миллионы русских немцев
33 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

Почему не уволили Виталия Мутко. Отвечает Владимир Путин

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Какие права нужны детям Объясняем на примере Швеции

4 минуты