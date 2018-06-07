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На «прямую линию» с Путиным вызвали губернаторов и министров. Успели не все
Во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным устроили видеосвязь с членами правительства и главами регионов.
Зрителям телетрансляции показали, как министры и губернаторы ждут за столами в своих кабинетах, когда их вызовут. Однако кресло первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова оказалось пустым.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников также не попал в кадр. Но его кресло не пустовало: по данным Mash, вместо опоздавшего губернатора в нем сидел сотрудник пресс-службы.
Владимир Путин 7 июня 2018 года впервые за 10 лет проводит ежегодную «прямую линию» без зрителей в студии. В таком формате «прямые линии» проходили в 2001-2008 годах. Затем, когда Путин стал премьер-министром, на «прямые линии» стали звать зрителей.