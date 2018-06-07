На «прямую линию» с Путиным вызвали губернаторов и министров. Успели не все

Во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным устроили видеосвязь с членами правительства и главами регионов.

Зрителям телетрансляции показали, как министры и губернаторы ждут за столами в своих кабинетах, когда их вызовут. Однако кресло первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова оказалось пустым.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников также не попал в кадр. Но его кресло не пустовало: по данным Mash, вместо опоздавшего губернатора в нем сидел сотрудник пресс-службы.