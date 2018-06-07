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Дневная Фурия! Вышел трейлер третьей части мультфильма «Как приручить дракона»
Студия Universal Pictures опубликовала трейлер третьей части мультфильма «Как приручить дракона», снятого по мотивам серии книг британской детской писательницы Крессиды Коуэлл.
Как и в предыдущих частях мультфильма, главными героями останутся викинг Иккинг и его дракон из вида Ночных Фурий по прозвищу Беззубик. На этот раз они столкнутся с охотником на драконов, а Беззубик найдет возлюбленную — Дневную Фурию.
В России мультфильм выйдет в прокат 21 февраля 2019 года.