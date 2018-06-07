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Дневная Фурия! Вышел трейлер третьей части мультфильма «Как приручить дракона»

Meduza
16:01, 7 июня 2018
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Студия Universal Pictures опубликовала трейлер третьей части мультфильма «Как приручить дракона», снятого по мотивам серии книг британской детской писательницы Крессиды Коуэлл.

Как и в предыдущих частях мультфильма, главными героями останутся викинг Иккинг и его дракон из вида Ночных Фурий по прозвищу Беззубик. На этот раз они столкнутся с охотником на драконов, а Беззубик найдет возлюбленную — Дневную Фурию.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD — Official Teaser Trailer (Universal Pictures) HD
Universal Pictures UK

В России мультфильм выйдет в прокат 21 февраля 2019 года.

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