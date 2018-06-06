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Предприниматель выставил на аукцион «жизнь в Красноярске»

ТАСС
12:16, 6 июня 2018

Предприниматель Юрий Семченок выставил на аукцион «жизнь в Красноярске». В лот входят квартира в Октябрьском районе города, дача с баней и теплицами, гараж, два автомобиля и действующее кафе. В объявлении мужчина отметил, что «лот — не шутка».

Семченок рассказал ТАСС, что решил избавиться от имущества из-за переезда в европейскую часть России. «Это не шутка, я так и написал. Продаю все», — сообщил предприниматель.

Аукцион продлится до 10 июня. Стартовая цена лота — 6,8 миллиона рублей.

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