Предприниматель Герман Стерлигов объявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы. «Моя предвыборная программа — расселение московского мегаполиса», — написал Стерлигов в соцсети «ВКонтакте».

Через четыре года, обещает Стерлигов, «вся Москва уместится в Садовое кольцо», а население города сократится до одного миллиона человек.

Достичь таких результатов Стерлигов планирует, выделив «каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях», а также обеспечив всем желающим «немедленный выезд на природу из затравленного электронного московского концлагеря».

Стерлигов подписался как «товарищ предводителя Российского крестьянского собрания».