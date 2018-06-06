Герман Стерлигов решил пойти в мэры Москвы. Программа — сократить население города до одного миллиона человек
Предприниматель Герман Стерлигов объявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы. «Моя предвыборная программа — расселение московского мегаполиса», — написал Стерлигов в соцсети «ВКонтакте».
Через четыре года, обещает Стерлигов, «вся Москва уместится в Садовое кольцо», а население города сократится до одного миллиона человек.
Достичь таких результатов Стерлигов планирует, выделив «каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях», а также обеспечив всем желающим «немедленный выезд на природу из затравленного электронного московского концлагеря».
Стерлигов подписался как «товарищ предводителя Российского крестьянского собрания».
Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей.
Фото в анонсе: Александр Щербак / ТАСС / Vida Press