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Герман Стерлигов решил пойти в мэры Москвы. Программа — сократить население города до одного миллиона человек

Герман Стерлигов
13:53, 6 июня 2018
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Предприниматель Герман Стерлигов объявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы. «Моя предвыборная программа — расселение московского мегаполиса», — написал Стерлигов в соцсети «ВКонтакте».

Через четыре года, обещает Стерлигов, «вся Москва уместится в Садовое кольцо», а население города сократится до одного миллиона человек.

Достичь таких результатов Стерлигов планирует, выделив «каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях», а также обеспечив всем желающим «немедленный выезд на природу из затравленного электронного московского концлагеря».

Стерлигов подписался как «товарищ предводителя Российского крестьянского собрания».

Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей. 

Герман Стерлигов
Герман Стерлигов получил известность в 1990-х годах, став соучредителем первой в России товарной биржи «Алиса». В последние несколько лет Стерлигов позиционирует себя как «православный бизнесмен».
В 2003 году Стерлигов участвовал в выборах мэра Москвы и набрал 3,65% голосов. В 2004 году он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, но не прошел регистрацию.

Стерлигов и другие претенденты на пост мэра Москвы

Фото в анонсе: Александр Щербак / ТАСС / Vida Press

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Фото в анонсе: Александр Щербак / ТАСС / Vida Press

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