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Джаред Лето снова сыграет Джокера. О нем снимут отдельный фильм

Variety
09:56, 6 июня 2018
Требует подтверждения

Киностудия Warner Bros. планирует снять фильм о Джокере, которого вновь сыграет Джаред Лето, сообщает Variety со ссылкой на источник, близкий к проекту.

Сюжет фильма пока неизвестен, но идея студии Warner Bros., по словам собеседника издания, заключается в том, чтобы развивать вселенную героев «Отряда самоубийц», одним из которых является Джокер.

Сроки начала работы над фильмом о Джокере, у которого пока нет названия, не определены. Warner Bros. и Лето, который станет исполнительным продюсером ленты, в настоящий момент заняты поиском сценариста, рассказал источник Variety.

Осенью 2017 года Warner Bros. объявила, что собирается снять историю о Джокере, режиссером которой станет Тодд Филлипс. Этот фильм, как подчеркивалось, будет существовать автономно от других лент по комиксам DC. На роль Джокера в этом фильме рассматривается, по данным Variety, Хоакин Феникс.
Джаред Лето впервые появился в роли Джокера в фильме «Отряд самоубийц», вышедшем на экраны в 2016 году. В «Темном рыцаре» (2008 год) этого персонажа комиксов играл Хит Леджер, а в «Бэтмене» (1989 год) — Джек Николсон.

Фото в анонсе: Warner Bros / Everett Collection / Vida Press

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Фото в анонсе: Warner Bros / Everett Collection / Vida Press

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