Джаред Лето снова сыграет Джокера. О нем снимут отдельный фильм
Киностудия Warner Bros. планирует снять фильм о Джокере, которого вновь сыграет Джаред Лето, сообщает Variety со ссылкой на источник, близкий к проекту.
Сюжет фильма пока неизвестен, но идея студии Warner Bros., по словам собеседника издания, заключается в том, чтобы развивать вселенную героев «Отряда самоубийц», одним из которых является Джокер.
.@JaredLeto's Joker is getting his own movie (EXCLUSIVE) https://t.co/RZweWU1gJP pic.twitter.com/lXaiFPegt4— Variety (@Variety) June 5, 2018
Сроки начала работы над фильмом о Джокере, у которого пока нет названия, не определены. Warner Bros. и Лето, который станет исполнительным продюсером ленты, в настоящий момент заняты поиском сценариста, рассказал источник Variety.
Фото в анонсе: Warner Bros / Everett Collection / Vida Press