Вышел трейлер драмы «Белый парень Рик» с Мэттью МакКонахи

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер криминальной драмы «Белый парень Рик».

В основу фильма легла реальная история Ричарда Верша-младшего, который в 14 лет работал тайным полицейским осведомителем, а затем стал одним из главных наркодилеров Детройта. В середине 80-х годов Верш-младший был арестован с восемью килограммами героина и осужден на пожизненный срок.

«Белый парень Рик». Официальный трейлер Sony Pictures Entertainment

Главные роли в картине исполнили Мэттью МакКонахи, Ричи Мерритт, Бел Паули и Пайпер Лори. Режиссер — Ян Деманж (сериал «Тупик»).

В российский прокат «Белый парень Рик» выйдет в январе 2019 года.