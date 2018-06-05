шапито

Пришельцы и «Безумный Макс»: вышел первый трейлер «Лего. Фильм 2»

Meduza
13:37, 5 июня 2018

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер «Лего. Фильм 2» — продолжение анимационной картины 2014 года про мир фигурок из конструктора Lego.

В новом фильме главному герою Эммету нужно спасти своих друзей и возлюбленную, которых похитили пришельцы с планеты Duplo. Действие «Лего. Фильм 2» происходит в месте, похожем на постапокалиптический мир из картины «Безумный Макс».

«Лего. Фильм 2». Официальный тизер-трейлер
Warner Bros. Pictures

Героев второго фильма «Лего» озвучили Крис Пратт, Элизабет Бэнкс, Джона Хилл и Ченнинг Татум. Режиссеры — Майк Митчелл («Шрэк навсегда») и Триша Гам («Робоцып»).

Премьера фильма назначена на 7 февраля 2019 года.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Когда хороший человек может врать?
52 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Какие права нужны детям Объясняем на примере Швеции

4 минуты