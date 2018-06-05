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Пришельцы и «Безумный Макс»: вышел первый трейлер «Лего. Фильм 2»
Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер «Лего. Фильм 2» — продолжение анимационной картины 2014 года про мир фигурок из конструктора Lego.
В новом фильме главному герою Эммету нужно спасти своих друзей и возлюбленную, которых похитили пришельцы с планеты Duplo. Действие «Лего. Фильм 2» происходит в месте, похожем на постапокалиптический мир из картины «Безумный Макс».
Героев второго фильма «Лего» озвучили Крис Пратт, Элизабет Бэнкс, Джона Хилл и Ченнинг Татум. Режиссеры — Майк Митчелл («Шрэк навсегда») и Триша Гам («Робоцып»).
Премьера фильма назначена на 7 февраля 2019 года.