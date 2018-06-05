Капибара Илон переедет из Калининграда на Кубань. Он не поладил со своим отцом Щорсом

Капибару Илона, который родился в Калининградском зоопарке и был назван в честь предпринимателя Илона Маска по итогам голосования на «Медузе», перевезут в Краснодарский край.

Причиной переезда грызуна стал его конфликт с отцом по кличке Щорс. «Илону уже почти два года, он достиг возраста половой зрелости, и специалисты зоопарка стали замечать, что он периодически конфликтует с другим взрослым самцом — своим отцом», — рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.

A post shared by Калининградский зоопарк (@kaliningrad_zoo) on Apr 4, 2017 at 7:44am PDT

6 июня Илона ждет трехчасовой перелет на Кубань, который грызун проведет в специальном мобильном вольере в багажном отделении. На месте Илона встретят сотрудники частного зоопарка, согласившиеся забрать его к себе.

Щорсу, оставшемуся в Калининграде, сотрудники зоопарка пообещали найти новую пару. Что произошло между ним и матерью Илона Пани, неизвестно.