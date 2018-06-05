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«Хроники хищных городов»: трейлер фантастического фильма по сценарию Питера Джексона

Meduza
16:33, 5 июня 2018

Студия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма «Хроники хищных городов», снятого по роману «Смертные машины» британского писателя-фантаста Филипа Рива.

Действие фильма разворачивается в далеком будущем, где люди живут в передвижных городах, а огромные мегаполисы нападают на небольшие поселения.

«Хроники хищных городов». Официальный трейлер
Universal Pictures

Главные роли в картине исполнили Роберт Шиэн, Карен Писториус, Хьюго Уивинг и Гера Хилмарсдоттир. В качестве продюсера и сценариста выступил режиссер «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон. Режиссер — Кристиан Риверс.

В российский прокат фильм выйдет 13 декабря 2018 года.

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