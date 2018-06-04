Вышел трейлер криминальной драмы «Вдовы» Стива МакКуина

Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер фильма «Вдовы» о четырех женщинах — женах преступников, погибших при неудачном налете. Героини пытаются выяснить, кто подставил их мужей, а одновременно с этим разобраться с полицейскими и бывшими подельниками погибших, которые требуют свою долю.

«Вдовы». Официальный трейлер 20th Century Fox

Главные роли в фильме исполнили Виола Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, Лиам Нисон и Колин Фаррелл. Режиссер — Стив МакКуин, автор картины «12 лет рабства», получивший «Оскар» в 2014 году.

В российский прокат «Вдовы» выйдут 22 ноября 2018 года.