В китайском ресторане рак сбежал из кастрюли, откусив себе клешню

В Китае сотрудник ресторана, находившийся на кухне, столкнулся с необычной ситуацией: один из раков сбежал из кастрюли, откусив собственную клешню.

Судя по видео, опубликованному в китайской соцсети Weibo, рак откусил левую клешню, которая находилась в кипящем супе (сам рак сидел на краю кастрюли).

Опубликовано 加藤軍台灣粉絲團 2.0 26 мая 2018 г.

По словам пользователя, опубликовавшего видео, раку сохранили жизнь. «Я уже взял его домой, он будет жить в аквариуме», — написал он.

Как отмечает «Би-би-си», рак отрастит новую клешню за несколько циклов смены панциря — на это уйдет 3-4 года.