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«Суспирия»: трейлер римейка хоррора 1977 года с саундтреком Тома Йорка

Meduza
15:00, 4 июня 2018

Стриминговый сервис Amazon выпустил первый трейлер картины «Суспирия» — римейка одноименного фильма ужасов Дарио Ардженто, вышедшего в 1977 году.

Фильм расскажет об американской балерине, которая присоединяется к труппе знаменитой танцевальной академии в Берлине. В стенах академии происходят сверхъестественные вещи, к которым причастны преподаватели и руководство. Главная героиня подозревает, что станет их следующей жертвой.

«Суспирия». Официальный тизер-трейлер
Amazon Studios

Главные роли в «Суспирии» исполнили Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец, Тильда Суинтон и Миа Гот. Режиссер — Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем»). Музыку к картине написал британский музыкант Том Йорк.

Премьера «Суспирии» назначена на 2 ноября 2018 года.

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