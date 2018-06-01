11-летние режиссеры сняли пластилиновый мультфильм на песню ARTEMIEV «Я останусь» Премьера клипа на «Медузе»

Я останусь artemievmusic

Николай Радюкин

режиссер, художник-мультипликатор

Мы с друзьями занимаемся в киностудии, где учат театральному искусству, кино и мультипликации. Первоначально этот клип предложили сделать нашему преподавателю по мультипликации Оле. Но потом она подумала, что этот материал можно дать нам, и сказала: «Может быть, вы сделаете?» Оля нам помогала: с лепкой, фонами, что-то объясняла, как делать. Но я в эту киностудию хожу уже четыре года, так что, в принципе, как делаются мультики такого типа, я понимал.

Сначала нам сказали, чтобы мы слушали саму песню и рисовали, что мы представляем, что думаем, — всякие комиксы про это. А потом уже мы эти картинки начали складывать, и появился такой пластилиновый клип. Конечно, клип в итоге мне понравился, но мы с друзьями заметили небольшие помехи: ведь у нас была не объемная анимация, а плоскостная, и некоторые оттенки пластилина оставались в кадре, когда мы их двигали. Но если режиссер что-то в своей работе замечает, еще не доказано, что другие это будут замечать.

Александр Дряннов

режиссер, художник-мультипликатор

Нам делать было нечего, то есть мы все выучили уже и знали, как делать маленькие мультики, и нам [преподаватель в кружке мультипликации] Оля предложила сделать клип. Вообще мы все делали по очереди. Например, я снимаю, а остальные лепят — потом наоборот. Мы это делали каждую пятницу по два часа, но скучно не было — мы там еще разговаривали, музыку слушали.

В этом клипе история такая: человек влюбился и расстался со своей девушкой, а потом понял, что ему стало тяжело без нее. И он ищет ее по всему городу. Мы показали, как он ее ищет, какие у него мысли.

Сергей Щеголев

режиссер, художник-мультипликатор

Эта работа заняла весь учебный год: мы лепили этот мультик с сентября по май. Нас не просили рисовать какой-то определенный сюжет. Мы просто очень много раз послушали одну и ту же песню, а потом стали думать над сюжетом, представляли. Нам показалась эта песня достаточно грустной — и вот у нас такая картина получилась. Иногда нам взрослые, конечно, помогали, подсказывали или показывали, как что-то нарисовать, но совсем немножко, а идеи все были наши. Результат нам очень понравился — мы даже удивились, что это мы такого насняли. Думаю, будем продолжать работать и над другими проектами.