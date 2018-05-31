В продаже появилась вода «Святой источник» в форме мяча. Ею можно случайно устроить пожар
Компания IDS Borjomi Russia, производитель бутилированной воды «Святой источник», к началу чемпионата мира по футболу выпустила воду в бутылках в форме мяча. Необычная тара оказалась пожароопасной: если оставить такую бутылку на солнце, можно устроить пожар.
Об опасных бутылках «Фонтанке» рассказали читатели. Они обнаружили, что шарообразная форма «Святого источника» собирает солнечные лучи в одной точке — из-за этого задымился линолеум в офисе.
Журналисты «Фонтанки» провели собственный эксперимент. Они навели лучи, сфокусированные бутылкой-линзой, на бумагу и спичечный коробок. Чтобы поджечь их, понадобилось подождать меньше минуты.
Физики, опрошенные «Фонтанкой», объяснили, что шарообразная бутылка аккумулирует большее количество энергии от солнечных лучей, чем обычная цилиндрическая, которая фокусирует свет в двух плоскостях.
PR-менеджер IDS Borjomi Russia Наталья Заславская сообщила изданию, что производитель гарантирует качество и безопасность продукции при соблюдении условий хранения. При этом на этикетке указано, что воду нужно хранить в сухом затемненном проветриваемом помещении.
Интересно, что при обилии параметров, которыми простая пластиковая бутылка должна обладать, чтобы ее сертифицировало государство, форма никак не регламентируется.