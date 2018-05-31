В продаже появилась вода «Святой источник» в форме мяча. Ею можно случайно устроить пожар

Компания IDS Borjomi Russia, производитель бутилированной воды «Святой источник», к началу чемпионата мира по футболу выпустила воду в бутылках в форме мяча. Необычная тара оказалась пожароопасной: если оставить такую бутылку на солнце, можно устроить пожар.

Об опасных бутылках «Фонтанке» рассказали читатели. Они обнаружили, что шарообразная форма «Святого источника» собирает солнечные лучи в одной точке — из-за этого задымился линолеум в офисе.

Журналисты «Фонтанки» провели собственный эксперимент. Они навели лучи, сфокусированные бутылкой-линзой, на бумагу и спичечный коробок. Чтобы поджечь их, понадобилось подождать меньше минуты.

«Святой источник» выпустил зажигательную бутылку Fontanka Ru

Физики, опрошенные «Фонтанкой», объяснили, что шарообразная бутылка аккумулирует большее количество энергии от солнечных лучей, чем обычная цилиндрическая, которая фокусирует свет в двух плоскостях.

PR-менеджер IDS Borjomi Russia Наталья Заславская сообщила изданию, что производитель гарантирует качество и безопасность продукции при соблюдении условий хранения. При этом на этикетке указано, что воду нужно хранить в сухом затемненном проветриваемом помещении.