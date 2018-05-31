Прошло 25 лет после ядерной войны. Придется строить базы и сражаться с другими игроками Какой будет Fallout 76?

Издательство Bethesda 30 мая анонсировало новую игру Fallout 76 — продолжение серии про мир, переживший ядерную войну в XXI веке. Пока Bethesda показала только небольшой тизер, пообещав рассказать подробности на конференции E3 в июне. Но СМИ, пишущие об игровой индустрии, уже узнали некоторые детали о Fallout 76.

Спустя 20 лет после ядерного взрыва

Издание Polygon внимательно изучило все сцены из тизера Fallout 76 и обратило внимание на некоторые детали. Например, в начале ролика зрителям показывают переносной компьютер Pip-Boy, который был у всех героев Fallout. В этом видео представлена модель Pip-Boy 2000 Mark VI — улучшенная версия совсем старого компьютера (с вакуумными лампами!), который был у героев первого и второго Fallout.

На Pip-Boy указана и дата: 27 октября 2102 года, 6:34 утра. Если это время действия игры, то есть вероятность, что Fallout 76 будет приквелом к другим играм серии. Для сравнения, действие первого Fallout начинается в 2161 году, а Fallout 4 — в 2287-м.

Bethesda Softworks

Во вселенной Fallout ядерная война случилась 23 октября 2077-го. Убежище 76, в честь которого названа новая игра, было одним из 122 противоядерных укрытий, построенных властями США для защиты населения. Благодаря упоминаниям в предыдущих играх серии известно, что строительство убежища закончилось за год до войны, в 2076 году. Оно было «контрольным» — над его жителями не ставили никаких экспериментов.

Обитатели убежища 76 должны были выйти на поверхность Земли в 2097 году — то есть всего за пять лет до начала действия игры. Polygon обращает внимание на хорошо сохранившийся интерьер убежища, в котором не видно людей: по-видимому, они уже выбрались на поверхность.

Fallout 76 — официальный видеоанонс Bethesda Softworks Russia

Быстро меняющийся игровой процесс

Источники другого игрового издания, Kotaku, рассказали, что Fallout 76 будет онлайн-игрой. Они описывают новый проект как «онлайновая RPG о выживании, вдохновленная играми DayZ и Rust». Игроки в DayZ и Rust начинают с минимальной экипировкой, а оружие и другое снаряжение им приходится добывать «на месте», спасаясь от зомби, диких животных и других людей.

Как утверждает Kotaku, изначально Fallout 76 создавалась как многопользовательская версия Fallout 4 — ее авторы хотели провести эксперимент и посмотреть, какой получится онлайн-игра в мире Fallout. В игре будет свой сюжет, квесты, возможность строить собственные укрытия и другие элементы, характерные для игр в жанре survival. Один из источников утверждает, что игровой процесс будет «быстро меняться».

Kotaku, как и Polygon, обращает внимание на то, что герои игры вышли из укрытия незадолго до начала игры — и вряд ли успели воссоздать цивилизованный мир. Если это действительно так, то мир игры должен сильно отличаться от Fallout 3 и 4, действие которых разворачивается через 200 лет после войны, — когда обитатели этого мира уже успели построить заново города и поселения. На это указывают и слова, звучащие в тизере из телевизора: «Война наконец закончилась, радиация больше не опасна. Пора возрождать страну».

Bethesda Softworks

Еще один вывод, к которому пришел Polygon после просмотра тизера, — что главный герой Fallout 76 вырос в убежище. На это указывают игрушки и награды, стоящие на полках в укрытии. Одна из них — за лучший костюм на Хеллоуин. Другая — «в знак признательности за участие в программе изоляции». Рядом стоят и шуточные награды: «Самые красивые волосы», «Самый чистый туалет» и «Исключительная храбрость: за участие в эксперименте о загадочном консервированном мясе. Вы вызвались съесть [его], когда все остальные отказались. Мы гордимся вами и рады, что вы не умерли».