«Орден магии»: трейлер (!) комикса Netflix от автора серии «Пипец»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комикса «Орден магии». Несмотря на то, что это анимированный ролик, комикс будет выпущен в привычном формате — на бумаге. Это первый подобный проект сервиса.

«Орден магии» рассказывает о пяти магических кланах, которые защищают мир от зла. Над комиксом работал Марк Миллар — автор серии «Пипец».

Netflix

Комикс поступит в продажу 13 июня. Netflix выпустит его в единственном тираже. «Мы хотим вернуться к тем сумасшедшим, волнующим временам, когда первая печать реально что-то значила, и создать по-настоящему коллекционную [вещь]», — заявил Миллар. Когда тираж раскупят, цифровая версия «Ордена магии» будет выложена на сайте сервиса.