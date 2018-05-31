На Камчатке депутат потребовал место на парковке у здания правительства. Для своего коня по кличке Ракета

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский попросил обустроить стоянку для его коня на парковке у здания краевого правительства в Петропавловске-Камчатском. Пучковский объяснил, что у него — «как у рядового пенсионера» — нет возможности приезжать на сессии Заксобрания на автомобиле из-за высоких цен на бензин.

A post shared by Вся Камчатка - Кам 24 (@kam24.ru) on May 30, 2018 at 10:32pm PDT

«Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня — это мой конь Ракета. Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует — да и в еде неприхотлив», — сообщил депутат. Он потребовал определить место для парковки коня и установить на нем коновязь — столб для привязи животного. Свое заявление Пучковский отправил губернатору края, председателю Заксобрания и начальнику ГИБДД.

Пучковский — депутат на неосвобожденной основе. Это значит, что пенсионер не получает зарплату за работу в Заксобрании. Как отмечает издание «Кам 24», Пучковский живет за городом в частном доме.