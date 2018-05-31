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Maroon 5 выпустили клип с Галь Гадот, Милли Бобби Браун и Дженнифер Лопес. Слушать необязательно — но хотя бы посмотрите

Meduza
13:45, 31 мая 2018

Американская группа Maroon 5 и певица Карди Би выпустили клип на песню «Girls Like You». В нем снялись актрисы Галь Гадот, Милли Бобби Браун, Дженнифер Лопес, певицы Рита Ора и Камила Кабельо, телеведущая Эллен Дедженерес, комик Сара Сильверман, модель Эшли Грэм и другие женщины.

Героини клипа появляются за спиной солиста Maroon 5 Адама Левина, стоящего в центре сцены. В конце ролика Левин обнимает свою жену Бехати Принслу и дочь Дасти Роуз.

Maroon 5 — Girls Like You ft. Cardi B
Maroon5VEVO

Оригинальная версия песни «Girls Like You» без куплета Карди Би вышла в 2017 году в альбоме Maroon 5 «Red Pill Blues».

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