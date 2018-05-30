На Nintendo Switch выйдет игра про покемонов. С контроллером-покеболом

Компания Nintendo анонсировала игру про покемонов для портативной консоли Nintendo Switch. Игра будет продаваться в двух вариантах: в Pokemon: Letʼs Go, Pikachu! стартовым покемоном будет пикачу, а в Pokemon: Letʼs Go, Eevee! — иви.

В Pokemon нужно будет ловить других покемонов — кроме 151 основного вида, создатели обещают одного совершенно нового монстра. Играть можно будет как на самой Nintendo Switch, так и подключив консоль к телевизору.

Чтобы поймать покемона, игроку нужно будет взмахнуть контроллером Joy-Con. К игре можно будет также купить специальный контроллер в форме . Им можно будет не только ловить покемонов на Switch, но и использовать отдельно от консоли — Nintendo пишет, что «с помощью Poké Ball Plus вы сможете взять на прогулку своего любимого покемона».

Pokémon: Letʼs Go, Pikachu! and Pokémon: Letʼs Go, Eevee! Trailer The Official Pokémon YouTube channel

Новая игра будет также совместима с мобильной Pokemon Go, предлагающей ловить покемонов в дополненной реальности. Игроки смогут переносить собранных монстров из одной игры в другую, а также использовать контроллер Poke Ball Plus в Pokemon Go.

Pokemon: Letʼs Go, Pikachu! и Pokemon: Letʼs Go, Eevee! выйдут 16 ноября 2018 года.