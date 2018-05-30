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«Как тебе такое, Иисус?»: реакции соцсетей на «воскресение» Бабченко

Meduza
15:10, 30 мая 2018

Аркадий Бабченко жив! Убийство журналиста, которое, как все думали, произошло вечером 29 мая, оказалось инсценировкой СБУ — по утверждению украинских спецслужб, благодаря этому им удалось задержать организатора покушения.

Пользователи соцсетей, меньше суток назад переживавшие из-за убийства Бабченко, облегченно выдохнули — и немедленно начали шутить о «воскресении» журналиста.

На вечер 30 мая в Москве и Санкт-Петербурге были запланированы акции в память об Аркадии Бабченко
Автор твита Екатерина Фомина — корреспондент «Новой газеты»

С одной стороны, я очень рад. С другой стороны принять такой уровень пост-модерна сложно. Если у российских либералов есть свой Джон Сноу, то может у другой стороны есть бессмертный дракон?

Опубликовано Дмитрием Сиваевым 30 мая 2018 г.

Вот зачем нужен мавзолей. Всё на виду и никто не сомневается

Опубликовано Артёмом Платовым 30 мая 2018 г.
«Аркадий Бабченко пережил опыт Тома Сойера, побывавшего на собственных похоронах. Марк Твен пожал бы ему руку»

Некоторые комментаторы попытались представить, каким будет первый пост «воскресшего» Бабченко — с обязательным указанием реквизитов в конце (обычно, выкладывая свои колонки в социальных сетях, Бабченко предлагает перевести ему за это деньги).

(Это фейковый твиттер)

Журналисты отмечали, что Бабченко удалось увидеть добрые воспоминания коллег и друзей при жизни.

А также вспомнили других умерших людей, которых было бы неплохо «воскресить» в рамках какой-нибудь спецоперации.

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