«Как тебе такое, Иисус?»: реакции соцсетей на «воскресение» Бабченко
Аркадий Бабченко жив! Убийство журналиста, которое, как все думали, произошло вечером 29 мая, оказалось инсценировкой СБУ — по утверждению украинских спецслужб, благодаря этому им удалось задержать организатора покушения.
Пользователи соцсетей, меньше суток назад переживавшие из-за убийства Бабченко, облегченно выдохнули — и немедленно начали шутить о «воскресении» журналиста.
Вот так, едешь на самокате до метро поминать Бабченко, а пока не мог оторвать рук от руля, выясняется, что он живой. Первый раз не жалею, что придётся на полпути возвращаться домой.— Plushev (@plushev) May 30, 2018
А тем временем СК России продолжает расследование по факту убийства Бабченко.— Badamshin (@badamshin_s) May 30, 2018
А что будет с уголовным делом, которое возбудил российский СК? Переквалифицируют на мошенничество?— Боевая фурфура (@dm_e) May 30, 2018
Народ у Домжура немного в шоке. Пришлось объяснить, что это хорошо. Но по репе бы Аркаша получил, кабы сюда заявился.— Грани.Ру (@GraniTweet) May 30, 2018
Топ 5 пранков которые зашли слишком далеко— сахарная княжна (@yasakharnaya) May 30, 2018
1) pic.twitter.com/oY65EC6gbr
почему СБУ может воскресить Бабченко, а Роулинг ДАМБЛДОРА СИРИУСА И УХО ФРЕДА НЕТ— Алина Дидковская (@aldidkovskaya) May 30, 2018
Ну ок pic.twitter.com/zqhRu08XJ7— Ольга Бешлей (@OlgaBeshley) May 30, 2018
Пришла в театр, а тут актуальное pic.twitter.com/H07puq4RQC— Liza (@lizunsosun) May 30, 2018
Вкратце о сегодняшнем дне: pic.twitter.com/9ik3BT7kf9— Лентач (@the_lentach) May 30, 2018
В свете текущих событий pic.twitter.com/mN9ReXrhWT— Лентач (@oldLentach) May 30, 2018
Мне кажется, теперь Бабченко по-настоящему убьет его жена.— Валаар Моргулис (@mvalaar) May 30, 2018
Надеюсь жена его все-таки грохнет pic.twitter.com/8W5zOfdNoj— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) May 30, 2018
Так вот может быть мне кто-то объяснит, почему на фотороботе украинцы решили нарисовать, что Бабченко убил Никол Пашинян? pic.twitter.com/9DT4tiHpF5— ядерный потанцевал (@polinanem) May 30, 2018
May 30, 2018
Это постсмерть, детка— валежник сан (@huipizdayebatsy) May 30, 2018
аркадий бабченко все альбомы отменить скачивание— тася никитенко (@tasyahg) May 30, 2018
Как тебе такое, Иисус?— Лентач (@oldLentach) May 30, 2018
Все-таки ему надо вернуться в литературу— Георгий Албуров (@alburov) May 30, 2018
Всё-таки опыт создания самых отбитых реалити-шоу Украине пригодился )— Илья Харитонов (@huliotebenado) May 30, 2018
Это лучшее украинское шоу ever— Sergey Kozlovsky (@asspirin12) May 30, 2018
May 30, 2018
Бабченко Воскресе!— Tapas&Tango (@atticus_flinch) May 30, 2018
женщинам редакции подарили по розе (из похоронного букета Аркадия)— Катя (@sovkusomsahara) May 30, 2018
слышу историю: моя подруга вчера из-за него психотерапевту заплатила, а он жив, сволочь— Катя (@sovkusomsahara) May 30, 2018
Мне нужно к психиатру.— Anton Semakin (@antonsemakin) May 29, 2018
Сейчас приехавшие в Киев российские журналисты без всякого заказа от спецслужб добьют Бабченко— Илья Р (@akselenc) May 30, 2018
интересно, кто на Версусе первым запанчит: "Я вернулся, зови меня Бабченко"— Nickolay Redkin (@ot_semi_nedug) May 30, 2018
С одной стороны, я очень рад. С другой стороны принять такой уровень пост-модерна сложно. Если у российских либералов есть свой Джон Сноу, то может у другой стороны есть бессмертный дракон?Опубликовано Дмитрием Сиваевым 30 мая 2018 г.
Вот зачем нужен мавзолей. Всё на виду и никто не сомневаетсяОпубликовано Артёмом Платовым 30 мая 2018 г.
Arkady Babchenko has now lived the Tom Sawyer experience of witnessing his own funeral. Mark Twain would give him a high five.— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 30, 2018
В Москве у Дома журналистов сняли табличку в память об Аркадии Бабченко— RTVI (@RTVi) May 30, 2018
Фото: Юрий Белят / RTVI pic.twitter.com/VwrWKX9GoM
Некоторые комментаторы попытались представить, каким будет первый пост «воскресшего» Бабченко — с обязательным указанием реквизитов в конце (обычно, выкладывая свои колонки в социальных сетях, Бабченко предлагает перевести ему за это деньги).
Я жив, друзья. Аз есмь воскресе. А вот мой Яндекс кошелёк— РИП Новости (@riarip) May 30, 2018
Обвиняю в своём убийстве кровавый режим Путина. Вот,кстати, мой Яндекс кошелёк.— Старшина Запаса (@StarshinaZapaza) May 30, 2018
Валентина Матвиенко и Кристина @KrisPotupchik пытаются отменить перевод на Яндекс-Деньги— Роспогребнадзор (@OVCIOM) May 30, 2018
Решили напомнить, как работает право наследования денег в кошельке, если с его владельцем что-то случилось: https://t.co/HxKTgaY9cr— Яндекс.Деньги (@yamoneynews) May 30, 2018
Журналисты отмечали, что Бабченко удалось увидеть добрые воспоминания коллег и друзей при жизни.
В детстве все мечтают "вот умру, вы все пожалеете", Бабченко теперь тот редкий человек, который наблюдал, как его хоронят и отчаянно жалеют— Makeeva Maria (@MariiaMakeeva) May 30, 2018
читать некрологи про себя - наверное, сильное ощущение— Александрина (@takaya_elagina) May 30, 2018
Я Аркашу Бабченко заставлю написанной мною некролог наизусть выучить!— Роман Попков (@romanpopkov1) May 30, 2018
А также вспомнили других умерших людей, которых было бы неплохо «воскресить» в рамках какой-нибудь спецоперации.
СБУ пожалуйста воскресите Горшка— Pope of dope (@namemustbefree) May 30, 2018
Проходил Желнов, сказал, едет записывать Березовского— Dasha Poligaeva (@Poligaeva) May 30, 2018
Завтра в Киеве пройдёт совместная пресс-конференция Игоря Талькова и Курта Кобейна.— Кононов (@nickolaykononov) May 30, 2018