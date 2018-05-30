«Как тебе такое, Иисус?»: реакции соцсетей на «воскресение» Бабченко

Аркадий Бабченко жив! Убийство журналиста, которое, как все думали, произошло вечером 29 мая, оказалось инсценировкой СБУ — по утверждению украинских спецслужб, благодаря этому им удалось задержать организатора покушения.

Пользователи соцсетей, меньше суток назад переживавшие из-за убийства Бабченко, облегченно выдохнули — и немедленно начали шутить о «воскресении» журналиста.

Вот так, едешь на самокате до метро поминать Бабченко, а пока не мог оторвать рук от руля, выясняется, что он живой. Первый раз не жалею, что придётся на полпути возвращаться домой. — Plushev (@plushev) May 30, 2018

А тем временем СК России продолжает расследование по факту убийства Бабченко. — Badamshin (@badamshin_s) May 30, 2018

А что будет с уголовным делом, которое возбудил российский СК? Переквалифицируют на мошенничество? — Боевая фурфура (@dm_e) May 30, 2018

Народ у Домжура немного в шоке. Пришлось объяснить, что это хорошо. Но по репе бы Аркаша получил, кабы сюда заявился. — Грани.Ру (@GraniTweet) May 30, 2018

Топ 5 пранков которые зашли слишком далеко

1) pic.twitter.com/oY65EC6gbr — сахарная княжна (@yasakharnaya) May 30, 2018

почему СБУ может воскресить Бабченко, а Роулинг ДАМБЛДОРА СИРИУСА И УХО ФРЕДА НЕТ — Алина Дидковская (@aldidkovskaya) May 30, 2018

Пришла в театр, а тут актуальное pic.twitter.com/H07puq4RQC — Liza (@lizunsosun) May 30, 2018

В свете текущих событий pic.twitter.com/mN9ReXrhWT — Лентач (@oldLentach) May 30, 2018

Мне кажется, теперь Бабченко по-настоящему убьет его жена. — Валаар Моргулис (@mvalaar) May 30, 2018

Надеюсь жена его все-таки грохнет pic.twitter.com/8W5zOfdNoj — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) May 30, 2018

Так вот может быть мне кто-то объяснит, почему на фотороботе украинцы решили нарисовать, что Бабченко убил Никол Пашинян? pic.twitter.com/9DT4tiHpF5 — ядерный потанцевал (@polinanem) May 30, 2018

Это постсмерть, детка — валежник сан (@huipizdayebatsy) May 30, 2018

аркадий бабченко все альбомы отменить скачивание — тася никитенко (@tasyahg) May 30, 2018

Как тебе такое, Иисус? — Лентач (@oldLentach) May 30, 2018

Все-таки ему надо вернуться в литературу — Георгий Албуров (@alburov) May 30, 2018

Всё-таки опыт создания самых отбитых реалити-шоу Украине пригодился ) — Илья Харитонов (@huliotebenado) May 30, 2018

Это лучшее украинское шоу ever — Sergey Kozlovsky (@asspirin12) May 30, 2018

женщинам редакции подарили по розе (из похоронного букета Аркадия) — Катя (@sovkusomsahara) May 30, 2018

слышу историю: моя подруга вчера из-за него психотерапевту заплатила, а он жив, сволочь — Катя (@sovkusomsahara) May 30, 2018

Мне нужно к психиатру. — Anton Semakin (@antonsemakin) May 29, 2018

Сейчас приехавшие в Киев российские журналисты без всякого заказа от спецслужб добьют Бабченко — Илья Р (@akselenc) May 30, 2018

интересно, кто на Версусе первым запанчит: "Я вернулся, зови меня Бабченко" — Nickolay Redkin (@ot_semi_nedug) May 30, 2018

С одной стороны, я очень рад. С другой стороны принять такой уровень пост-модерна сложно. Если у российских либералов есть свой Джон Сноу, то может у другой стороны есть бессмертный дракон? Опубликовано Дмитрием Сиваевым 30 мая 2018 г.

Вот зачем нужен мавзолей. Всё на виду и никто не сомневается Опубликовано Артёмом Платовым 30 мая 2018 г.

Arkady Babchenko has now lived the Tom Sawyer experience of witnessing his own funeral. Mark Twain would give him a high five. — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 30, 2018

В Москве у Дома журналистов сняли табличку в память об Аркадии Бабченко



Фото: Юрий Белят / RTVI pic.twitter.com/VwrWKX9GoM — RTVI (@RTVi) May 30, 2018

Некоторые комментаторы попытались представить, каким будет первый пост «воскресшего» Бабченко — с обязательным указанием реквизитов в конце (обычно, выкладывая свои колонки в социальных сетях, Бабченко предлагает перевести ему за это деньги).

Я жив, друзья. Аз есмь воскресе. А вот мой Яндекс кошелёк — РИП Новости (@riarip) May 30, 2018

Обвиняю в своём убийстве кровавый режим Путина. Вот,кстати, мой Яндекс кошелёк. — Старшина Запаса (@StarshinaZapaza) May 30, 2018

Валентина Матвиенко и Кристина @KrisPotupchik пытаются отменить перевод на Яндекс-Деньги — Роспогребнадзор (@OVCIOM) May 30, 2018

Решили напомнить, как работает право наследования денег в кошельке, если с его владельцем что-то случилось: https://t.co/HxKTgaY9cr — Яндекс.Деньги (@yamoneynews) May 30, 2018

Журналисты отмечали, что Бабченко удалось увидеть добрые воспоминания коллег и друзей при жизни.

В детстве все мечтают "вот умру, вы все пожалеете", Бабченко теперь тот редкий человек, который наблюдал, как его хоронят и отчаянно жалеют — Makeeva Maria (@MariiaMakeeva) May 30, 2018

читать некрологи про себя - наверное, сильное ощущение — Александрина (@takaya_elagina) May 30, 2018

Я Аркашу Бабченко заставлю написанной мною некролог наизусть выучить! — Роман Попков (@romanpopkov1) May 30, 2018

А также вспомнили других умерших людей, которых было бы неплохо «воскресить» в рамках какой-нибудь спецоперации.

СБУ пожалуйста воскресите Горшка — Pope of dope (@namemustbefree) May 30, 2018

Проходил Желнов, сказал, едет записывать Березовского — Dasha Poligaeva (@Poligaeva) May 30, 2018