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Fallout 76!! Издательство Bethesda анонсировало новую игру

Meduza
14:09, 30 мая 2018

Издательство Bethesda, выпустившее серии игр Doom, Fallout и The Elder Scrolls, анонсировало новый проект — игру Fallout 76. Компания показала короткий тизер, но не раскрыла никаких деталей об игре.

Bethesda Softworks

Из тизера можно сделать вывод, что главный герой будет выходцем из убежища номер 76, в котором люди прятались от ядерной войны. Как отмечает DTF, убежище 76 упоминалось в играх Fallout 3 и Fallout 4; в нем не проводилось никаких экспериментов над жителями.

Подробности о новом проекте Bethesda представит 11 июня на конференции E3 в Лос-Анджелесе.

Перед тем, как выпустить тизер, Bethesda устроила прямую трансляцию в стриминговом сервисе Twitch. Она длилась почти сутки, в ней практически ничего не происходило, но ее суммарно посмотрели больше двух миллионов пользователей.

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