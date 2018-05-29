В Курганской области поставили памятник Путину. В нем не хватает Путина

В селе Частоозерье Курганской области 29 мая торжественно открыли памятник «Служение Отечеству», посвященный президенту Владимиру Путину. Памятник представляет собой карту России, перед которой стоит трибуна с гербом России и конституцией. Над картой подняты три настоящих флага — России, СССР и Российской Империи.

Как пишет Znak.com, до открытия за трибуной стояла 3,5-метровая скульптура Путина, но к церемонии ее демонтировали и увезли в неизвестном направлении. У депутата Госдумы от «Единой России» Александра Ильтякова, придумавшего установить памятник в Частоозерье, нашлось как минимум три объяснения, почему Путин пропал.

Памятник «Служение Отечеству» до открытия Никита Телиженко / Znak

Выступая на открытии «Служения Отечеству», Ильтяков сначала сказал, что не хочет «давать старт по всей стране вот этой вот цепной реакции»: якобы граждане начнут ставить еще более грандиозные памятники Путину, «исходя из меркантильных целей, и нисколько не из сердца». Затем назвал другую причину: «Президент скромный человек».

Наконец, в разговоре с журналистами Ильтяков заявил, что фигуру Путина убрали, чтобы «каждый желающий, подойдя к трибуне, мог положить руку на Конституцию, прочитать 33 слова присяги, понять, что у него за спиной Россия, и ощутить весь тот груз ответственности, который лежит на президенте». Статую, рассказал депутат, спрятали «в укромном месте».

Памятник после открытия Никита Телиженко / Znak

Источники Znak.com назвали еще одну причину корректировки памятника: якобы в администрации президента отнеслись к этой идее резко отрицательно. После этого Ильтяков пообещал убрать статую Путина, утверждает издание.

На карте России, установленной в Частоозерье, добавляет Znak.com, не хватает Курильских островов и Калининградской области. Зато на нем указано Частоозерье.

Обновлено: читатели «Медузы» заметили на силуэте территории России на памятнике отросток, который мог задумываться как изображение Калининградской области.