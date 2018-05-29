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Посмотрите, как певец Мак Демарко танцует в костюме индейки под Майкла Джексона
28 мая в США отмечали День поминовения — национальный праздник, посвященный американским военным, которые погибли в войнах и вооруженных конфликтах. В честь Дня поминовения последний понедельник мая считается выходным. И музыкант Мак Демарко достаточно своеобразно отметил праздник: он выложил видео, на котором в костюме индейки танцует под песню «Rock With You» Майкла Джексона.
Мак Демарко — канадско-американский музыкант, исполняющий инди-рок.
В октябре Демарко выступит в России.