Посмотрите, как певец Мак Демарко танцует в костюме индейки под Майкла Джексона

28 мая в США отмечали День поминовения — национальный праздник, посвященный американским военным, которые погибли в войнах и вооруженных конфликтах. В честь Дня поминовения последний понедельник мая считается выходным. И музыкант Мак Демарко достаточно своеобразно отметил праздник: он выложил видео, на котором в костюме индейки танцует под песню «Rock With You» Майкла Джексона.

A post shared by @macdemarco on May 28, 2018 at 5:22pm PDT