Чиновники из Екатеринбурга пожаловались в полицию: им звонят роботы и угрожают увольнением

Екатеринбургские чиновники столкнулись с необычными звонками: подняв трубку, они слышали «голос робота с угрозами увольнения». Об этом сообщается на странице администрации Екатеринбурга в фейсбуке. Представитель городской администрации подтвердил «Медузе», что звонки действительно были.

Власти Екатеринбурга попросили полицию найти телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. В администрации города сравнивают звонки роботов с массовыми сообщениями о минировании административных зданий в 2017 году.

«Не исключено, что расследование этого дела может помочь выйти на лжеминеров», — считают екатеринбургские власти.