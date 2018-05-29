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Чиновники из Екатеринбурга пожаловались в полицию: им звонят роботы и угрожают увольнением

Администрация города Екатеринбурга
12:43, 29 мая 2018

Екатеринбургские чиновники столкнулись с необычными звонками: подняв трубку, они слышали «голос робота с угрозами увольнения». Об этом сообщается на странице администрации Екатеринбурга в фейсбуке. Представитель городской администрации подтвердил «Медузе», что звонки действительно были.

Власти Екатеринбурга попросили полицию найти телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. В администрации города сравнивают звонки роботов с массовыми сообщениями о минировании административных зданий в 2017 году.

«Не исключено, что расследование этого дела может помочь выйти на лжеминеров», — считают екатеринбургские власти.

В органах местного самоуправления зафиксировали несколько фактов банального телефонного хулиганства, когда поднявший трубку сотрудник слышит голос робота с угрозами увольнения.

Администрация города Екатеринбурга

Фото в анонсе: Blue Cat Studio / Shutterstock.com

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Фото в анонсе: Blue Cat Studio / Shutterstock.com

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