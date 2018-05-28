Камера, снимавшая запуск ракеты Falcon 9, расплавилась. Но это не ошибка фотографа!

В середине мая фотограф NASA Билл Ингаллс опубликовал фотографию расплавившейся камеры, которая снимала запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Bill Ingalls / NASA

Снимок камеры стал вирусным в социальных сетях. Пользователи предполагали, что фотограф разместил камеру слишком близко к пусковой базе. Некоторые называли Ингаллса любителем, который ничего не знает о съемках.

25 мая на сайте NASA появилось объяснение того, что именно произошло с камерой. «У меня было шесть камер [на удаленном управлении]. Две камеры находились за периметром пусковой площадки, четыре — внутри. К сожалению, из-за запуска загорелась трава, и огонь поджарил фотоаппарат, который был за периметром», — рассказал фотограф. Сгоревшая камера была установлена в 400 метрах от границы пусковой площадки. Агентство подчеркнуло, что Игналлс — настоящий профессионал, и работает с NASA уже 30 лет.

До того, как фотоаппарат охватило огнем, он успел сделать несколько снимков.

Обуглившуюся камеру выставят в качестве экспоната в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.