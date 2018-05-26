Вышел новый трейлер «Кристофера Робина». Пятачка зовут Хрюня!

Студия Disney выпустила второй трейлер фильма «Кристофер Робин», основанного на книгах Алана Милна о Винни-Пухе. Картина рассказывает о воссоединении повзрослевшего Кристофера со старыми друзьями — медвежонком Винни, Тигрулей, ослом Ушастиком и поросенком Хрюней.

Российский Disney не использует в дубляже более привычные имена Винни-Пух, Пятачок и Иа-Иа, так как в начале 2000-х права на них получили наследники Бориса Заходера, в пересказе которого произведения Милна получили популярность в СССР.

«Кристофер Робин». Дублированный трейлер Disney Россия

Фильм «Кристофер Робин» снял Марк Форстер, режиссер «Войны миров Z» и «Кванта Милосердия». Главную роль исполнил Юэн МакГрегор.

«Кристофер Робин». Официальный трейлер Zero Media

В России «Кристофер Робин» выйдет в прокат 2 августа 2018 года.