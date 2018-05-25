Шаверма или шаурма: французская версия. Местные депутаты не могут решить, как называть булочку с шоколадом

Депутаты французского парламента поспорили из-за названия булочек с шоколадной начинкой. Спор разгорелся во время обсуждения поправок в закон о сельском хозяйстве. Депутаты от консервативных партий предложили внести в нормы по пищевой промышленности термин «шоколатин» (chocolatine) — так на юго-западе Франции называют булочки с шоколадом (pain au chocolat). Французы любят их примерно так же, как круассан.

Regis Duvignau / Reuters / Scanpix / LETA

«„Шоколатин“ — это гордость всего юго-запада Франции», — заявил Орельен Прадье, депутат из юго-западного департамента Ло. Он считает, что принятие поправки поспособствует укреплению позиций местных производителей.

Проблема в том, что булочки с шоколадом производят по всей Франции. Как отмечает The Telegraph, большинство французов и иностранцев знают этот вид выпечки как «pain au chocolat».

Пользователи соцсетей даже вспомнили гипотезу о происхождении термина «шоколатин». Как считают многие французы, жители юго-запада называют булочки с шоколадом «шоколатин» из-за англичан. Якобы в XV веке английские моряки, высадившиеся в Аквитании, требовали у пекарей «шоколад в хлебе» (chocolate in bread), а французы сократили это до «chocolate in» — «шоколатин». Согласно другой теории (ее считают более правдоподобной), булочки с шоколадной начинкой придумал австрийский предприниматель Огюст Зенг и в 1830-х годах привез их во Францию.