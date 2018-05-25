Фильм про Хана Соло вышел, что дальше? Спин-офф про Бобу Фетта!

Студия Lucasfilm ведет переговоры с режиссером «Логана» и «Прерванной жизни» Джеймсом Мэнголдом о съемках спин-оффа «Звездных войн», посвященного охотнику за головами Бобе Фетту.

Кадр из фильма «Империя наносит ответный удар» Lucasfilm / Fox / Kobal / Rex / Vida Press

По информации The Hollywood Reporter, вместе с Мэнголдом над фильмом будет работать продюсер «Людей Икс» и «Дэдпула 2» Саймон Кинберг. Ранее студия рассматривала в качестве постановщика Джоша Транка, но после провала фильма «Фантастическая четверка», вышедшего в 2015 году, Lucasfilm отказалась от сотрудничества с режиссером. The Hollywood Reporter отмечает, что никаких подробностей о картине про Бобу Фетта пока нет.

Также Lucasfilm работает над фильмом про Оби Вана Кеноби — им, скорее всего, будет заниматься Стивен Долдри, автор картин «Чтец» и «Билли Эллиот».