шапито

Фильм про Хана Соло вышел, что дальше? Спин-офф про Бобу Фетта!

The Hollywood Reporter
09:09, 25 мая 2018

Студия Lucasfilm ведет переговоры с режиссером «Логана» и «Прерванной жизни» Джеймсом Мэнголдом о съемках спин-оффа «Звездных войн», посвященного охотнику за головами Бобе Фетту.

Кадр из фильма «Империя наносит ответный удар»
Lucasfilm / Fox / Kobal / Rex / Vida Press 

По информации The Hollywood Reporter, вместе с Мэнголдом над фильмом будет работать продюсер «Людей Икс» и «Дэдпула 2» Саймон Кинберг. Ранее студия рассматривала в качестве постановщика Джоша Транка, но после провала фильма «Фантастическая четверка», вышедшего в 2015 году, Lucasfilm отказалась от сотрудничества с режиссером. The Hollywood Reporter отмечает, что никаких подробностей о картине про Бобу Фетта пока нет.

Также Lucasfilm работает над фильмом про Оби Вана Кеноби — им, скорее всего, будет заниматься Стивен Долдри, автор картин «Чтец» и «Билли Эллиот».

Боба Фетт — второстепенный герой «Звездных войн», охотник за головами и помощник Джабы Хатта. Впервые он появляется в эпизоде «Империя наносит ответный удар» и умирает в «Возвращении джедая». Фетт очень популярен у фанатов саги; он стал героем неканонических комиксов и игр.
24 мая в российский прокат вышел фильм про Хана Соло — «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Бук», сбивший рейс MH17, прибыл на Украину из Курска Международная следственная группа восстановила его маршрут

3 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Сколько стоит в Европе один квадратный метр жилья. В одной картинке